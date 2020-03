Els centres educatius estan tancats i no se sap quan obriran. Els centres educatius estan tancats i no se sap quan obriran.

La crisi del coronavirus

No hi ha data de tornada a l'escola

20.03.2020 | 04:00

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va comunicar ahir que de moment no hi ha data de tornada a les escoles de Catalunya perquè probablement el confinament s'allargarà més enllà dels quinze dies previstos i establerts per l'Estat d'alarma aprovat pel Govern. Bargalló també va afegir que...