La crisi del coronavirus

Redacció

19.03.2020 | 04:00

La xifra de persones ingressades als hospitals de Terrassa per coronavirus va superar ahir la barrera dels cinquanta. Trenta-tres estan al Consorci Sanitari de Terrassa (29 a planta i quatre a urgències) i vint-i-cinc a Mútua Terrassa. En total cinquanta-vuit persones infectades per coronavirus estan sent ateses actualment als...