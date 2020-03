Mútua restringeix l'accés a l'hospital

La crisi del Coronavirus

19.03.2020 | 15:41

MútuaTerrassa ha blindat l'accés a l'Hospital Universitari, que està sotmès a "alta restricció". Un cartell informa de la mesura als usuaris a la porta del centre, personal de seguretat vetlla perquè no entri ningú que no estigui autoritzat. El centre no permet les visites a les unitats d'hospitalització, una mesura que pretén evitar la propagació del coronavirus entre els pacients ingressats i entre els professionals del centre. Les úniques excepcions són els acompanyants a parts, a nens i intervencions quirúrgiques oncològiques.