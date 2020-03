Foment s'ofereix per reforçar sanitaris

19.03.2020 | 04:00

El Servei d'Ocupació Municipal de Foment de Terrassa ha posat a disposició del sector de la salut el seu personal per gestionar ofertes de treball que permetin reforçar els equips dels hospitals i de l'assistència primària. L'objectiu és, en moments d'emergència com l'actual i davant l'eventual saturació dels serveis i les baixes que es puguin produir per contagi del coronavirus, oferir a la ciutadania la possibilitat d'accedir a aquestes ofertes de treball i d'altres a través del web terrassaocupacio.cat, que continua funcionant a ple rendiment. Per accedir a les ofertes cal registrar-se a la borsa de treball i clicar a l'oferta d'interès. Els tècnics contactaran amb els candidats i derivaran les persones adients al centre sanitari corresponent. Les necessitats més detectades en aquest moment al sector de la salut són perfils com infermeria, neteja, geriatria, graduats de medicina, personal zelador i auxiliars de clínica. L'administració agraeix les iniciatives ciutadanes per fabricar mascaretes i altres materials.