"Una eina bàsica per mantenir horaris i hàbits"

19.03.2020 | 04:00

L'educació online ha estat ben rebuda pels experts en pedagogia. "Mentre les famílies estiguin a casa, l'educació en línia és una eina bàsica per mantenir horaris, hàbits i ordenar l'activitat diària", ha afirmat Joan Gamero, vocal de pedagogia i escola del Col·legi de Pedagogs de Catalunya (Copec) a l'agència Efe. Tanmateix, Gamero aclareix que es "tracta d'oferir un ensenyament competencial i no d'avançar en els temaris". I, de fet, les propostes de la conselleria d'Educació de Catalunya van en aquest sentit, entre altres coses perquè no tothom té els medis tecnològics per treballar a casa. L'especialista ha considerat "important" que els nens "comprenguin que aquest parèntesi no és lúdic" i que "han de dedicar un temps a la formació educativa".