Desplegament de l'exèrcit per tasques de neteja a Barcelona

19.03.2020 | 13:29

El cap de l'Estat Major de la Defensa, (JEMAD), Miguel Villarroya, ha informat que l'Exèrcit actuarà aquest dijous a Barcelona per a dur a terme labors de desinfecció del seu port i de l'aeroport del Prat, com a part dels 2.622 militars desplegats en 59 localitats espanyoles per a lluitar contra el coronavirus. En la roda de premsa posterior a la reunió diària del comitè tècnic de gestió del coronavirus, Villarroya ha explicat que militars de l'Exèrcit de Terra i de l'Aire també rebran formació parteix de la Guàrdia Civil per a fer-se càrrec de la seguretat en les centrals nuclears de Trillo (Guadalajara), Almaraz (Càceres) i Cofrents (València).