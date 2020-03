La crisi del coronavirus

Redacció

19.03.2020 | 13:31

Un vídeo en el qual es veu a una unitat de la Policia Municipal de Terrassa cridant al confinament s'ha convertit en viral. En veritat, la imatge resulta dantesca, amb uns carrers en les quals no hi ha persones ni vehicles i la policia cridant a no sortir de les cases. Les imatges han provocat un gran seguiment en les xarxes socials.