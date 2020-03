Bargalló anuncia que no hi ha data de tornada a l'escola

19.03.2020 | 11:44

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha anunciat que no hi ha data de tornada a l'escola perquè preveu que el confinament s'allargui més enllà dels quinze dies inicials i establerts per l'Estat d'alarma aprovat pel Govern de l'Estat. El conseller ha explicat que el treball que es faci aquests dies a casa no es pot avaluar perquè hi ha alumnes que no estan en la mateixa condició que els altres. Bargalló ha fet aquestes declaracions durant una entrevista aquest matí a TV3. El conseller també ha dit que no hi ha cap decisió de si es perllongarà o no el curs.