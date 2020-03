67 denunciats

19.03.2020 | 04:00

Seixanta-set persones ja han estat denunciades per sortir al carrer. Quaranta-tres per passejar per carrers i places o pel Parc de Vallparadís sense causa justificada. Entre els denunciats, hi ha grups de joves asseguts a bancs o jugant a futbol a places. També han estat denunciades dues persones per fer esport a la via...