El 010 augmenta la seva disponibilitat per atendre els ciutadans

La crisi del coronavirus

19.03.2020 | 20:14

Dins del paquet de mesures que està duent a terme l'Ajuntament de Terrassa destaca l'increment de l'horari d'atenció al telèfon d'informació municipal 010. Els horaris s'ajusten a la nit i també al cap de setmana. De dilluns a divendres, el 010 estarà operatiu de nou del matí a nou del vespre, mentre que sls festius s'atendrà als ciutadans entre les deu del matí i les vuit del vespre.

Per altra banda, s'eximirà del pagament del període de suspensió de les activitats escolars a totes les escoles municipals: escoles bressol, escoles d'educació especial, escola municipal d'Art i Disseny, Escola Municipal de Música - Conservatori i Escola Municipal La Llar. L'Ajuntament ha contactat amb el Departament d'Educació de la Generalitat per tal de consultar la concreció a les escoles concertades o privades d'aquest temps no satisfet.