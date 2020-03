El confinament paralitza el centre de Terrassa

La crisi del coronavirus

Redacció

18.03.2020 | 15:08

Els terrassencs estem seguint de forma massiva i en línies generals l'estat d'alarma decretat pel Govern. Es veuen ciutadans fent cues a comerços d'alimentació, farmàcies o forns i també hi ha qui passeja el gos o es dirigeix als seus llocs de treball. En qualsevol cas ens trobem davant de nosaltres una ciutat paralitzada, absolutament desconeguda per nosaltres a plena llum del dia. Al vídeo, gravat aquest passat dimarts, 17 de març, a les 17h de la tarda, podem comprovar com es veuen els carrers de Terrassa amb motiu del confinament per frenar el coronavirus.