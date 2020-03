Imputats per conduir ebri i anar sense carnet

18.03.2020 | 04:00

Dos conductors van ser imputats el dissabte passat per delictes relacionats amb la seguretat del trànsit. A les 4.15 de la matinada, dues dotacions policials van aturar un vehicle al carrer del Doctor Cabanes, a l'alçada del carrer de Vinyals, per una infracció de trànsit. El conductor va fer les proves estimatives d'alcoholèmia, amb un resultat positiu de 0,73 mil·ligrams. Les proves de precisió van donar resultats de 0,78 i 0,73. El conductor va refusar fer la prova de contrast i es van obrir diligències penals. Poques hores abans, a mitjanit, una patrulla va aturar un vehicle al carrer de Sant Jordi, a prop de l'avinguda de Barcelona. Els agents van obrir diligències al conductor per conduir un vehicle sense haver obtingut mai el permís de circulació. Aquesta infracció és constitutiva d'un delicte contra la seguretat del trànsit.