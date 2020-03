Enxampats quan deixaven caure marihuana

18.03.2020 | 04:00

La Policia Municipal ha obert diligències penals a un presumpte traficant de drogues enxampat diumenge per uns agents al barri de Ca n'Aurell. A les 4.35 de la tarda, una dotació de la Policia Municipal va observar com dues persones intercanviaven diners a la confluència de la carretera de Martorell amb el carrer de Marconi. Els guàrdies es van dirigir als sospitosos. Quan els dos individus es van adonar de la presència policial, un d'ells va deixar caure a terra un paquet. I, segons sembla, aquest paquet contenia cinc bosses de marihuana: dues bosses amb un pes de 4,4 grams, una altra amb 1,4 grams, una tercera amb un pes d'un gram i una última bossa de 0,9 grams. El pes total de la substància era d'11,9 grams. Els agents municipals van recollir les bosses i van seguir els dos individus, que intentaven allunyar-se amb pressa, fins a aturar-los i identificar-los. No van escorcollar els sospitosos en compliment del decret 463/2020, d'estat d'alarma. Sí es van instruir diligències policials per un suposat delicte contra la salut pública, en la seva vessant de tràfic de drogues.