Educació ofereix als centres orientacions per a l'alumnat durant els dies de confinament

18.03.2020 | 12:07

El departament d'Educació oferirà als centres orientacions i activitats adreçades a l'alumnat mentre els centres romanguin tancats a causa del confinament. Així, a través de la Xarxa Telemàtica de Catalunya, Xtec, és suggereix un seguit d'activitats per tal que puguin contribuir al desenvolupament de l'autonomia personal de l'alumne i siguin també significatives per l'aprenentatge. Els centres poden oferir aquestes tasques via telemàtica o mòbil. Les orientacions que hauran de coordinar i regular els equips docents, no seran considerades lectives o avaluables, encara que en demanin el retorn corresponent, atès que actualment encara hi ha famílies que no disposen de connectivitat.