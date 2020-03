Bonpreu retalla horaris

18.03.2020 | 20:02

El Grup Bon Preu ha decidit reduir l'horari comercial de 9h a 20h i tancar una hora entre els 15h i les 16h per portar a terme tasques de neteja i desinfecció de les botigues, evitant així també que els torns de treball coincideixin.Lla direcció del grup i els sindicats han pactat una prima de 200 euros pels treballadors contractats en jornades de quaranta hores setmanals, i serà proporcional per a la resta de la plantilla. Amb motiu de l'increment de la demanda per la crisi del coronavirus, Bonpreu contracta personal de reforç per fer front a l'augment de feina.