Transferència econòmica per a les famílies de nens amb beca menjador

La crisi del coronavirus

17.03.2020 | 12:21

L'Ajuntament de Terrassa està gestionant amb la màxima celeritat possible garantir els àpats als nens i nenes amb beca menjador. La idea, segons han explicat, és que al llarg d'aquesta setmana arribi a aquestes famílies una transferència amb l'import de la beca perquè puguin adquirir el menjar pels seus fills i filles. També han dit que comptem amb l'opció de fer-los arribar un txec per poder fer la compra. Començaran amb les famílies que es troben en situació de més vulnerabilitat i s'anirà arribant progressivament a la resta.

Des del Govern, per altra banda, també s'ha informat que s'habilitaran targetes moneder per a les famílies dels menors beneficiaris de les beques menjador i per als menors usuaris dels serveis d'intervenció socioeducativa amb servei d'àpat, a través d'un acord amb La Caixa. De moment, posa a disposició 140.000 targetes per a infants usuaris del servei de menjador i 20.000 per als menors usuaris dels serveis d'intervenció socioeducativa amb servei d'àpat.