TeleTaxi dóna servei gratuït als professionals sanitaris

M. B.

17.03.2020 | 08:38

La cooperativa TeleTaxi Egara va decidir ahir donar servei gratuït de taxi al personal sanitari de MútuaTerrassa i Consorci Sanitari de Terrassa, que hagi de trasllardar-se al domicili dels pacients afectats pel coronavirus o amb sospita de poder estar-ho. La cooperativa es suma així a una de tantes iniciatives solidàries que estan sorgint aquests dies de gran preocupació per l'emergència sanitària per fer front al coronavirus. TeleTaxi és una de les cooperatives d'aquest servei pionera a la ciutat. Compte amb una flota de 82 vehicles. El gest generós de TeleTaxi durarà fins que s'aixequi el confinament de la població per la malaltia. Fons de TeleTaxi van dir ahir que estaven satisfets de cooperar en tot el que sigui necessari per lluitar contra l'epidèmia. La cooperativa és una de les empreses que sempre col·labora amb les campanyes municipals .