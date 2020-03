Cinta de l'Ajuntament a un parc infantil al carrer de l'Aurora, al Centre. Un home fumant ahir a l'entrada de l'estació de Ferrocarrils a la Rambla d'Ègara. Nebridi Aróztegui Cinta de l'Ajuntament a un parc infantil al carrer de l'Aurora, al Centre. Un home fumant ahir a l'entrada de l'estació de Ferrocarrils a la Rambla d'Ègara.

La crisi del coronavirus

Tancament de parcs infantils i supressió de la zona blava

L. M.

17.03.2020 | 04:00

Durant el cap de setmana i, especialment arran de la declaració de l'estat d'alarma, l'Ajuntament va prendre més mesures, com és la supressió de la zona blava fins al 29 de març. També es va decidir que els conductors dels autobusos no venguessin bitllets dins els vehicles i aplicar mesures per garantir...