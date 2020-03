La selectivitat s'ajorna

17.03.2020 | 18:20

El Ministeri d'Educació i Formació Professional i el Ministeri d'Universitats, juntament amb representants dels rectors, han analitzat avui amb les comunitats autònomes les conseqüències de la suspensió de classes presencials a causa del coronavirus Covid-19 per a assegurar que cap alumne o alumna perdrà el curs per aquesta situació.

En relació amb les proves d'Avaluació per a l'Accés a la Universitat (EVAU), conegudes anteriorment com a selectivitat, els dos ministeris i els representants de les comunitats autònomes han manifestat la seva voluntat de treballar de manera coordinada en benefici de tot l'alumnat. En aquest sentit, s'ha determinat que es realitzarà la prova d'Avaluació per a l'Accés a la Universitat (EVAU), així com un ajornament d'aquesta, per a la qual cosa es treballa en coordinació amb tots els agents implicats, des dels dos ministeris. L'adaptació del calendari de matrícula universitària s'adaptarà al d'aquesta prova.