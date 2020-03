L'Hospital de Terrassa ha registrat la primera mort a la ciutat. L'Hospital de Terrassa ha registrat la primera mort a la ciutat.

La crisi del coronavirus

La primera morta, una dona de 96 anys

17.03.2020 | 04:00

Diumenge és va produir la primera mort per coronavirus a la ciutat de Terrassa. Es tracta d'una dona de noranta-sis anys que estava ingressada a l'Hospital de Terrassa, segons han confirmat a Diari de Terrassa fonts municipals. Es parla que hi ha una segona víctima, un home no terrassenc, però no ha estat confirmat...