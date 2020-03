Les oficines de Correos només obriran de 9.30 a 12.30

La crisi del coronavirus

17.03.2020 | 08:35

Les oficines de Correos obriran de 9.30h a 12.30 hores durant l'estat d'alarma, i ho faran amb el personal "estrictament imprescindible" i només per a la prestació de servei públic que tenen encomanat a tot el territori espanyol. En una nota enviada ahir, Correos explica que ha pres aquesta decisió d'acord amb les organitzacions sindicals de la companyia i que és compliran "tots els protocols dictats per les autoritats sanitàries", per tal d'evitar la propagació del virus. La mesura ha provocat crítiques. CCOO i UGT acusen l'empresa d'irresponsabilitat majúscula per posar en risc la plantilla perquè no la dota de mesures de protecció suficients per al coronavirus. Tots dos sindicats han exigit a Correos que rectifiqui la seva posició i redueixi l'activitat als serveis mínims indispensables recollits en el RD d'Alarma, amb una limitació de centres i de la plantilla en l'àmbit de serveis mínims, per a contribuir a la contenció del coronavirus entre els/les treballadores i els/les ciutadanes i usuaris.