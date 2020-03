L'Ajuntament demana moratòries en lloguers comercials que compensarà reduint l'IBI

17.03.2020 | 16:42

El govern municipal demana als propietaris de locals comercials que apliquin moratòries en els lloguers arran del tancament de comerços per la crisi del coronavirus. Com mesura compensatòria, l'Ajuntament aplicarà una "reducció proporcional" de la quota de l'IBI, "en funció del temps que es prolongui aquesta mesura", puntualitza.

La iniciativa forma part del darrer paquet de mesures acordades pel Comitè de Seguiment d'Emergència, reunit ahir matí de manera telemàtica amb motiu de la fase d'Emergència-1 del Pla d'Emergència Municipal i de l'estat d'alarma.

En l'àmbit del Servei d'Atenció Domiciliària, es prioritzaran els casos més greus i de major vulnerabilitat, especialment aquells casos amb més aïllament i dependència. La mesura comporta l'atenció prioritària a mil persones que no disposen de suport familiar, sobre un total de 1.850 persones.

El govern també ha decidit autoritzar, de manera excepcional, l'aparcament en els laterals de l'avinguda Béjar, concretament al carril dret, en els trams situats a menys de dos-cents metres de l'estació de FGC de Nacions Unides. També es permet l'estacionament durant 24 hores als trams de la Ronda de Ponent senyalitzats com a zona d'aparcament en horari nocturn.

Entre les mesures hi ha la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció privades subjectes a permisos municipals que s'executin durant la vigència de l'estat d'alarma.

També es recomana la suspensió de totes les obres de promoció privada que comportin desplaçaments a la via pública, amb excepció de les que tinguin caràcter urgent.