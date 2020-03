17.03.2020 | 11:44

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha informat que el pàrquing i la televisió a les habitacions serà gratuït. La mesura per l'emergència sanitària del coronavirus es pot veure al Twitter de l'alcalde Jordi Ballart, qui dóna moltes gràcies al CST "per prendre decisions sensibles en el moment que estem vivint". Alguns ciutadans també han publicat en el compte del Twitter de Ballart que estaven contents per la decisió del CST.