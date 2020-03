El CST dona gratuitat al pàrquing i a la televisió de l'Hospital de Terrassa

17.03.2020 | 12:12

El Consorci Sanitari de Terrrassa (CST) ha posat les mesures en marxa decretades per la Generalitat. Així, el pàrquing serà gratuït i el servei de televisió a les habitacions. L'hospital recomana que només es vingui a l'hospital quan sigui indispensable i que únicament es permet un acompanyant per malalt, prioritzant que sigui sempre la mateixa persona. L'alcalde Jordi Ballart, a Twitter, dona les gràcies al CST "per prendre decisions sensibles en el moment que estem vivint".