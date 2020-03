La ciutadania agraeix el treball dels sanitaris

La crisi del coronavirus

17.03.2020 | 04:00

Molts són els ciutadans són els ciutadans que surten cada tarda, al capvespre, als balcons de casa seva per agrair l'enorme treball que fa tot el personal sanitari amb l'emergència sanitària que hi ha pel coronavirus. La ciutadania mostra la seva solidaritat amb diversos gestos. Hi ha persones que aplaudeixen, altres que xiulen i també altres que fan proclames. També s'ha sentit en algun lloc la cançó "Resistiré", popularitzada pel Duo Dinámico. D'ençà que va comença la crisi pel coronavirus, els professionals de la sanitat s'han convertit en uns referents absoluts per cuidar i assistir tant a les persones que pateixen la malaltia. Els centres hospitalaris estan fent veritables esforços. Hi ha centres també que no descarten recórrer amb més personal, si manca, i això ho faria recuperant professionals que ja estan jubilats o d'altre que ara mateix poden estar de vacances.