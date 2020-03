La gent surt als balcons per agraïr la feina dels sanitaris. Alberto Tallón La gent surt als balcons per agraïr la feina dels sanitaris.

La crisi del coronavirus

La ciutadania agraeix el treball dels sanitaris

17.03.2020 | 04:00

Molts són els ciutadans són els ciutadans que surten cada tarda, al capvespre, als balcons de casa seva per agrair l'enorme treball que fa tot el personal sanitari amb l'emergència sanitària que hi ha pel coronavirus. La ciutadania mostra la seva solidaritat amb diversos gestos. Hi ha persones que aplaudeixen, altres...