El Bisbat retransmetrà missa "online" cada dia a les dotze

El Bisbat va implantar ahir les celebracions litúrgiques no presencials i que es poden seguir per YouTube.

El Bisbat va implantar ahir les celebracions litúrgiques no presencials i que es poden seguir per YouTube.

La crisi del coronavirus

M. B.

17.03.2020 | 08:36

Ahir, dilluns, quan les agulles del rellotge van marcar les 12, es van sentir les campanes d'alguna església. I aquesta hora també va començar la retransmissió de la misa pel canal you tube del Bisbat que es celebrava des de la capella de la Cúria diocesana. La celebració litúrgica es podia seguir a través del canal BTTV i del web del Bisbat: www.bisbat de terrassa.org.

Les dues accions, coincidint amb l'hora de l'Angelus, que van porta a terme els representants eclesiàstics no van ser puntuals ni aïllades. Fonts del Bisbat de Terrassa van explicar que son dues iniciatives que s'allargaren mentre duri el confinament per l'emergència sanitària i que volen mostrar l'agraïment i la solidaritat fraterna, especialment a l'entrega generosa de tantes persones, professionals i voluntaris. I així mateix, el Bisbat demana en el seu comunicat que "es pregui als que són a les seves llars i fer arribar, als que serveixen i treballen, l'ajut del Senyor i l'agraïment de l'Església".

El repic de campanes i la retransmissió de la missa digital s'ha implantat després que el dissabte es suspenguessin les celebracions litúrgiques en esglésies, temples i capelles. Això afecta la celebració de l'Eucaristia i els altres sagraments, i també a actes de devoció i pietat populars. Els feligresos queden dispensats del precepte dominical amb caràcter general. El Bisbat també informa en el comunicat que els preveres i diaques estiguin disponibles per atendre ministerialment el poble que tenen confiat. En aquest sentit, els preveres celebrar la missa privadament, aplicant-la especialment al poble sempre que litúrgicament sigui possible.

Pel que fa a les celebracions dels funerals i exèquies que segueix la normativa de cada tanatori per tal d'assegurar la pregària pel difunt amb una senzilla oració, ja que no es poden celebrar en els temples.

El Bisbat de Terrassa segueix així les instruccions de la comissió executiva de la Conferència Episcopal Espanyola que ha fet públic a totes les diòcesis. Com la majoria, la Cúria tanca també l'atenció al públic i mantindrà el contacte exclusivament a través dels telèfons i els correus electrònics.

El Bisbat de Terrassa tenia previst mantenir la celebració de misses el cap de setmana. El divendres encara les mantenia però el dissabte ja va donar marxa enrere a causa del reforçament de mesures per preveure la propagació del coronavirus. La primera decisió va ser desdoblar celebracions litúrgiques per reduir l'aforament dels assistents. El Bisbat donava via lliure a cada església i temple perquè s'organitzés segons l'afluència i la capacitat.

L'abans

De fet, la Catedral del Sant Esperit, que és la que té més aforament, era pràcticament l'única que s'havia plantejat desdoblar les misses del diumenge per donar cabuda a totes les persones que hi volien assistir. Altres temples, com el de la Sagrada Família havia acordat concentrar la missa a l'església i suprimir la de la cripta. Altres parròquies com la de Sant Josep de Can Palet no modificaven horaris perquè no era necessari, tot aplicant la normativa d'arribar a un límit d'aforament del 30%.

Posats en contacte amb alguns mossens van explicar alguna vivència. El rector de Sant Josep, Jordi Fàbrega, va dir que rebia trucades de persones angoixades i que la gent més vulnerable, la de més edat, estava més tranquil·la.