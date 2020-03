Mercadona pren mesures per garantir la seguretat de treballadors i clients

16.03.2020 | 12:57

La cadena de supermercats Mercadona ha pres des d'avui tot un seguit de mesures per tal d'enfrontar la situació d''Estat d'Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19. El principal objectiu de Mercadona és "protegir la salut i seguretat dels nostres clients i treballadors a més d'assegurar el proveïment de les nostres botigues", matisen fonts de Mercadona.

Les principals mesures són el seguit de recomanacions que es donaran a conèixer per diferents vies (des de cartelleria o megafonia fins a les xarxes socials i que es concreten en la necessitat de què acudeixi solament una persona a realitzar la compra (no en família, o amb nens o grups); o que la compra no la realitzin grups de risc com ancians o persones amb malalties cròniques. També es recomana espaiar la compra al llarg del dia i no a l'hora d'obertura de l'establiment. Amb això, el que es vol és garantir l'atenció a tots els clients cada dia.

D'altra banda es demana, "per solidaritat, realitzar la compra amb agilitat i rapidesa" i sobretot no emmagatzemar innecessàriament productes; "el subministrament de productes de primera necessitat està més que garantit", s'assegura. Una altra de les recomanacions és pagar preferentment amb targeta i evitar l'ús de diners en efectiu. Tanmateix es requereix complir les recomanacions de distància, aforament màxim, o d'altres implantades, ja que "recau en les mateixes persones que han de respectar-les, així com utilitzar guants per a manipular els productes peribles i que estan a la seva disposició en el centre".

Pel que fa a les mesures preses per aquests establiments aquestes es concreten en el control de l'aforament dels supermercats i la senyalització de la distància mínima exigida entre persones. També hi haurà una responsabilitat d'ordenar l'aforament interior de la botiga, que recaurà en del responsable de l'establiment i, en el seu cas, de la persona o de l'agent de seguretat privada designat per ell. Així mateix, cada establiment tindrà concretat l'aforament màxim que garanteixi la distància preventiva d'un metre entre qualsevol persona. Al mateix temps, es complirà amb l'aforament màxim permès, complint amb la normativa de manera que no es permetrà l'accés una vegada complet aquest aforament, mentre no abandonin l'establiment altres clients.

L'horari d'obertura serà de 9 a 20 hores "si bé, i donada l'excepcionalitat de la situació, s'anirà adaptant a les circumstàncies canviants, modificacions que, en cas que es dugui a terme, seran comunicades a cada moment."

Mercadona també adverteix que "les botigues romandran proveïdes reforçant i garantint el subministrament de productes bàsics i de primera necessitat, perquè els nostres clients puguin realitzar la seva compra diària." Això no obstant, "amb l'objectiu de protegir la seguretat alimentària, no s'admetran, en cap cas i en cap concepte, devolucions de producte."