L'Andana amplia el seu servei a 24 hores per la situació d'alarma

La crisi del coronavirus

16.03.2020 | 11:44

L'Andana, el servei d'acollida per a persones sense sostre de la Creu Roja ha ampliat el seu horari i arran de la situació d'alarma decretada restarà obert les 24 hores.

A més dels serveis habituals d'esmorzar, dinar i sopar, els usuaris podran pernoctar i rebre atenció en aquest centre.

En aquests moments l'Andana està pràcticament en plena capacitat, amb 40 persones sense sostre. Per evitar contagis s'estan aplicant mesures de seguretat com guardar les distàncies entre els usuaris o organitzar els àpats en dos torns per tal que hi hagi una menor ocupació al menjador.