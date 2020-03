L'Ajuntament atura el cobrament d'impostos i taxes fins a l'1 de juny

La crisi del coronavirus

16.03.2020 | 17:33

Noves mesures de l'Ajuntament de Terrassa per la crisi del coronavirus. L'Ajuntament ha acordat aturar el cobrament d'impostos i taxes municipals, des d'ara i fins a l'1 de juny. També s'aturaran els embargaments per impostos impagats fins a l'1 de juny. El termini de pagament de l'IBI, que acaba ahir, es prolonga també fins a l'1 de juny. També ha decidit prolongar els períodes de pagament dels impostos i taxes municipals d'aquest any 2020. Així mateix impulsarà una pla de reactivació econòmica per a després d'aquesta emergència sanitària.