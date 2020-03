L'abastament alimentari està garantit

No hi haurà manca de productes bàsics.

No hi haurà manca de productes bàsics.

La crisi del coronavirus

16.03.2020 | 11:48

Divendres i especialment dissabte es van viure moments de certa tensió a la porta i a l'interior de supermercats i botigues d'alimentació. La preocupació es va apoderar de la ciutadania davant les mesures adoptades per les autoritats autonòmiques i estatals i es van produir situacions complicades. Van ser molts els centres comercials que van veure les seves estanteries de productes bàsics completament buides.

Davant d'aquesta situació, cal recordar que l'abastament alimentari està absolutament garantit. Fa uns dies, Foment Comerç, que agrupa les principals patronals de cadenes i empreses de distribució alimentària a Catalunya, va voler transmetre un missatge de "màxima tranquil·litat" a la ciutadania davant de "l'alarmisme generat" sobre el menjar als supermercats pel coronavirus. "L'abastament de productes està totalment garantit".

La patronal va reiterar a través d'un comunicat que no hi ha "perill" per proveir a la ciutadania d'aliments ni de productes de primera necessitat. De fet, remarca que el sector de la distribució a Catalunya i l'Estat espanyol "és un dels més robustos, sòlids i eficients, amb presència en gairebé tots els municipis". En els mateixos termes s'han manifestat les autoritats autonòmiques.