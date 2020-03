Un intern de Brians 2 dóna positiu i és traslladat a l'Hospital Penitenciari de Terrassa

La crisi del coronavirus

16.03.2020 | 11:24

Un intern de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat), és el primer cas que s'ha donat de positiu de coronavirus entre la població reclusa a les presons i centres de justícia juvenil de Catalunya.

El departament de Justícia de la Generalitat ha informat aquest dissabte que l'infectat ha estat traslladat a la Unitat Hospitalària Penitenciària de Terrassa (Vallès Occidental), en aplicació del protocol establert amb la conselleria de Salut.

Després de confirmar-se el positiu, el mòdul on feia vida el reclús contagiat, on es troben 105 reclusos més, ha estat aïllat provisionalment per un període de 14 dies.

En aplicació dels protocols, les cel·les estaran obertes però els interns no podran sortir del mòdul per evitar un possible contagi a la resta del centre penitenciari.

En aquests moments, el coronavirus ha afectat només a aquest intern, encara que hi ha vuit casos sospitosos i més d'un centenar de reclusos es troben en aïllament preventiu.

Per la seva banda, un professional ha donat positiu i sis més són casos sospitosos.

Precisament, l'expresident de l'ANC i exdiputat de JxCat Jordi Sànchez està aïllat en una cel·la de la presó de Lledoners, davant les sospites que pugui haver-se contagiat de coronavirus.

