El govern municipal anunciarà avui noves mesures pel coronavirus

16.03.2020 | 11:43

El comitè de seguiment d'emergència de l'Ajuntament de Terrassa s'ha reunit aquest matí per avaluar la situació de la ciutat i estudiar la implantació de noves mesures per fer front a l'epidèmia de coronavirus. La reunió d'avui està sent presencial, però no es descarta que les properes es facin per videoconferència. El comitè d'emergència està presidit per l'alcalde, Jordi Ballart. També formen part els tinents d'alcalde Isaac Albert, Núria Marín i Lluïsa Melgares, així com la regidora de Salut, Mònica Polo, el regidor de Protecció Civil i Seguretat, Xavier F. Rivero i la regidora de Presidència, Jennifer Ramírez. En la reunió també hi és present el coordinador general de l'Ajuntament, Isidre Colàs i diferents directors d'àrees municipals. El Pla d'Emergència Municipal està activat en la fase d'Emergència-1.