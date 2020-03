El Govern de Sánchez rectifica i ordena el tancament de les perruqueries

Redacció

16.03.2020 | 11:27

El Govern d'Espanya va rectificar ahir al vespre la seva decisió inicial i va incloure la suspensió de l'activitat comercial de les perruqueries al decret que declara l'estat d'alarma per la crisi del coronavirus. En un comunicat, l'executiu indica que tan sols es mantindrà actiu el servei que algunes perruqueries presten a domicili, per tal de garantir la higiene de les persones més vulnerables. D'aquesta manera, les perruqueries surten de la llista dels establiments que sí poden romandre oberts durant el declarat estat d'alarma, i que són els que venen aliments i bens de primera necessitat, farmàcies, òptiques i establiments de productes ortopèdics, higiènics, premsa, benzineres, estancs, botigues on venen productes tecnològics i de telecomunicacions, tendes d'aliments per a animals de companyia, tintoreries, comerços de venda per internet, telefònica o per correspondència.