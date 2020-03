El foc va alerta als veïns per la seva virulència.

16.03.2020 | 12:37

Dues dotacions de bombers es van desplaçar el diumenge a la nit, cap a les 22?h, a una zona d'horts a prop del Parc Vallès per extingir el foc declarat en dues barraques. Fonts de premsa del parc han informat que l'incident era va provocar un foc de grans dimensions però que no causar cap ferit. La imatge ha estat cedida per un veí que va captar el moment dels fets.