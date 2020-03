Comunicat del Bisbe de Terrassa

16.03.2020 | 11:27

El Bisbe de Terrassa, atenent les instruccions de la Conferència Episcopal Española, ha disposat que no es convoquin celebracions litúrgiques durant aquest temps en cap temple de la diòcesis. Això afecta a la celebració de l'Eucaristia i altres sagraments, així com també a actes de devoció i pietat populars. Els feligresos queden dispensats del percepte dominical amb caràcter general. El comunicat també diu que els preveres i diaques estiguin disponibles per atendre ministerialment el poble que tenen confiat. Els preveres celebraran la missa privadament, aplicant-la especialment al poble sempre que litúrgicament sigui possible. Pel que fa a les celebracions dels funerals i exèquies que es segueixi la normativa de cada tanatori per tal d'assegurar la pregària pel difunt amb una senzilla oració, ja que no espodran celebrar en els temples.