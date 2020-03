SERHS posposa la decisió sobre les plantilles dels menjadors

La crisi del coronavirus

16.03.2020 | 17:39

El sindicat CGT Terrassa ha denunciat a través del seu web i de les xarxes socials que "desenes de treballadores subcontractades dels menjadors de les escoles públiques de Terrassa seran acomiadades en els pròxims dies per SERHS." CGT explica que aquest és un "servei que l'Ajuntament de Terrassa ha externalitzat i no assumeix de manera directa." Tanmateix, al seu comunicat s'exigeix al govern local que "garanteixi pagament als seus proveïdors i insti als serveis externalitzats que no facin ERTOs, tal com ha fet la Generalitat."

L'empresa SEHRS ha reconegut per la seva banda haver comunicat al comitè d'empresa que s'està estudiant la situació de la plantilla del servei de menjador, fent menció del ventall de mesures possibles, entre elles l'aplicació d'un ERTO, però que encara no s'ha pres cap decisió. "En aquests moments cada mitja hora canvien les dades que tenim, estem en una situació excepcional que ens ha obligat al tancament del servei i encara estem estudiant les alternatives." Malauradament, lamenta l'empresa, "no podem donar servei als nens i nenes que ho necessiten, la nostra prioritat són els infants. Estem amoïnats però també estem a l'aguait de les decisions que prenguin les administracions."