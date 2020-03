CGT denuncia l'acomiadament de treballadores de SERHS

16.03.2020 | 11:31

El sindicat CGT Terrassa ha denunciat a través del seu web i de les xarxes socials que "desenes de treballadores subcontractades dels menjadors de les escoles públiques de Terrassa seran acomiadades en els pròxims dies per SERHS." CGT explica que aquest és un "servei que l'Ajuntament de Terrassa ha externalitzat i no assumeix de manera directa." Tanmateix, al seu comunicat s'exigeix al govern local que "garanteixi pagament als seus proveïdors i insti als serveis externalitzats que no facin ERTOs, tal com ha fet la Generalitat."