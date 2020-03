La Cecot pren mesures preventives i tanca activitats

16.03.2020 | 12:19

Cecot ha pres també mesures preventives extraordinàries per reduir la propagació del COVID-19. Així queden suspesos tots els cursos de formació, els actes públics, les reunions i les sessions informatives de tipus presencial. També se suspèn el servei de borsa de Treball durant els quinze dies vinents. L'entitat tindrà un horari d'atenció al públic de 8 h a 15 h durant l'alerta sanitària i reforçar els canals d'atenció no presencial per prestar els serveis d'informació i d'assessorament.