16.03.2020 | 12:49

Una dotació integrada per una ambulància i un vehicle de bombers s'han traslladat aquest matí de dilluns a vivenda particular del carrer d'Urquinaona, a Vallparadís. Les primeres informacions diuen que es tractaria d'una persona que hauria demanat assistència mèdica. El fet que s'hagin personat els bombers ha estat per poder obrir el domicili de la persona resident.