No es pot passejar per Vallparadís

Encara que el temps convidi, no es pot pasejar per Vallparadís

La crisi del coronavirus

15.03.2020 | 19:49

El decret de l'estat d'alarma prohibeix explícitament sortir al carrer si no és per les excepcions que es preveuen. Passejar, sense altre objectiu que no sigui comprar productes de primera necessitar, anar a treballar, al metge, a ajudar a alguna persona dependent o també fer canvis de guarda de fills entre pares divorciats o separats, està prohibit. Prova d'això és que avui diumenge la policia municipal ha convidat els ciutadans que han volgut aprofitar l'excel·lent climatologia per utilitzat les instal·lacions del Parc de Vallparadís que abandonin el parc. Els carrers han estat poc concorreguts avui, però és cert que hi havia persones a la ciutat amb actitud de passeig. Les ordres són clares: no es pot sortir al carrer.