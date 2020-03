Molts aplaudiments i "Resistiré", a l'homenatge als sanitaris

La crisi del coronavirus

Redacció

15.03.2020 | 20:49

Avui s'ha avançat l'hora de retre homenatge als serveis sanitaris que lluiten a primera línia contra el coronavirus. La ciutadania ha respost a la crida per avançar l'hora de sortir a les balconades per aplaudir els membres dels serveis mèdics degut a que s'ha volgut que els nens puguin també participar i les 10 de la nit era massa tard. A alguns carrers han volgut acompanyar els aplaudiments amb música. Hi ha qui ha triat el tema "Resistiré" del Dúo Dinámico a un carrer del Centre.