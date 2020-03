L'Ajuntament ajorna el pagament d'impostos

La crisi del coronavirus

15.03.2020 | 21:31

El comitè de Seguiment d'Emergències ha acordat avui "ajornar o prolongar" el pagament dels impostos i taxes municipals com a resposta a la situació generada per la pandèmia de coronavirus. La decisió forma part del nou paquet de mesures preses avui i que l'alcalde, Jordi Ballart, ha fet públiques a través del seu compte de twitter.

L'executiu municipal analitzarà també reduccions i bonificacions en impostos i taxes vinculades a l'activitat econòmica. El tancament de comerços i nombroses activitats posa en perill el sosteniment de moltes empreses. En breu, el govern municipal detallarà en què consistiran les reduccions i bonificacions, qui podrà acollir-se i quin serà el mecanisme.

El paquet de mesures inclou també la suspensió de les obres i actuacions de manteniment que s'executen a la via pública.

Alhora, l'Ajuntament farà un estudi de la disponibilitat d'espais públics o privats que disposin de llits per si fossin necessaris.

El Comitè de Seguiment d'Emergències ha anunciat que convoca a Creu Roja a una reunió per la coordinació de les diferents ofertes de voluntariat que hi ha a la ciutat.