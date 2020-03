Josep Rull, aïllat a Lledoners per un contacte amb un positiu

La crisi del coronavirus

15.03.2020 | 22:04

Josep Rull ha estat aïllat a la infermeria de la presó de Lledoners. L'exconseller terrassenc va tenir el passat dimecres un contacte amb una persona que divendres va donar positiu per coronavirus. Sembla que va ser per una salutació, ja que es va abraçar amb la persona que posteriorment ha donat positiu. Rull està bé, no presenta símptomes, però ho ha comunicat a la direcció de la presó per responsabilitat.

Rull es va acollir a l'article 100.2 del Reglament Penitenciari i va començar a treballar a Mútua Terrassa el passat dilluns. Ara haurà de complir a la presó les directrius marcades per les autoritats sanitàries.