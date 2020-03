La crisi del coronavirus

15.03.2020 | 21:20

Josep Rull ha estat aïllat a la presó de Lledoners per ser un possible positiu per coronavirus, segons ha informat aquesta tarda el Punt Diari. No ha transcendit el seu estat tot i que no ha s'ha confirmat si es tracta del Covid-19. Rull es va acollir a l'article 100.2 del Reglament Penitenciari i va començar a treballar a Mútua Terrassa el passat dilluns. Ara haurà de complir a la presó les directrius marcades per les autoritats sanitàries.