No hi haurà vetlles ni cerimònies per defuncions pel coronavirus

La crisi del coronavirus

15.03.2020 | 13:57

L'alcalde de Terrassa va declarar ahir la fase d'Emergència-1 del Pla d'Emergència Municipal per risc sanitari, que comporta l'actualització i modificació de les mesures anunciades a través dels bans dictats els dies 12 i 13 de març, que resten sense efecte, essent substituïdes per les mesures del nou ban dictat ahir dissabte. Aquest nou ban respon a les mesures adoptades pels departaments de Salut, Interior i de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i els acords adoptats pel comitè de seguiment del Pla d'Emergència i de la declaració a la situació de pandèmia. Es tracta de mesures orientades a evitar contagis, garantir la seguretat de les persones i contribuir a reduir la pressió sobre els serveis sanitaris.

Entre les mesures adoptades, destaca que no es portaran a terme vetlles ni cerimònies d'enterrament de persones que hagin mort com a conseqüència del coronavirus, en aplicació de la resolució dictada pel Departament de Salut de la Generalitat, adoptant mesures complementàries per a la prevenció i el control de la infecció en l'àmbit dels serveis funeraris. L'alcalde, al seu ban, manté la limitació de la prestació de serveis públics de l'Ajuntament de Terrassa i el seu sector públic a aquells que es consideren estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis essencials i estratègics dintre de les àrees de Presidència; Serveis Territorials i Seguretat; Urbanisme i Sostenibilitat; Serveis Generals i Govern Obert; Drets Socials; Cicles de la Vida; Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat.

Es mantenen tancades al públic totes les oficines d'atenció excepte OAC Plaça Didó, Serveis Socials (Glòries i carrer de la Unió); Policia Municipal, Casa Galèria i Funerària de Terrassa. L'atenció a la ciutadania es mantindrà a través de mitjans telemàtics i telefònics, per la qual cosa es reforçarà el "telèfon 010".

També es mantenen les mesures d'atenció a persones i col·lectius vulnerables i es donen instruccions sobre com s'ha de gestionar el servei de transport públic.

El ban es pot llegir íntegrament a

https://www.terrassa.cat/es/noticies/-/asset_publisher/KdWYOJc3Om98/content/noticia-nou-ban-de-l-alcalde-de-terrassa-amb-mesures-adoptades-en-la-fase-d-emergencia-1?_101_INSTANCE_KdWYOJc3Om98_lang=es?terrassaseotitle=Nuevo%20bando%20del%20alcalde%20de%20Terrassa%20con%20medidas%20adoptadas%20en%20la%20fase%20de%20Emergencia-1