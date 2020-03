Consells a persones en situació d'aïllament

La crisi del coronavirus

15.03.2020 | 13:01

Els consells que les autoritats sanitàries donen a les persones que es troben en situació d'aïllament; és a dir, que puguin haver tingut un contacte amb el virus, són els següents:

1. Estigues a casa, no surtis. Ni a la feina ni a altres àrees públiques.

2. Utilitza una habitació separada a la llar i amb una bona ventilació.

3. No pots tenir visites a casa

4. Utilitza el lliurament a domicili per rebre aliments i medicaments

5. Utilitza un lavabo separat i si no es possible, s'ha de netejar després de cada ús.

6. Evita el contacte amb animals.

Prevenció de la propagació de la infecció:

1. Cobreix la tos i els esternuts amb un mocador d'un sol ús o amb el colze i rentat les mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica

2. Utilitza i mantén els elements de casa per separat: tovalloles, llençols, estris de cuina, raspalls de dents

3. Posa't la mascareta si has de tenir un contacte amb altres persones.

4. Renta't les mans sovint amb aigua i sabó.

5. Ve til·la l'espai un mínim de 10 minuts, tres cops al dia.

6. Dutxa't i canvia't de muda diàriament.

7. Cal llençar cada dia la brossa generada.

Tingues cura de la teva salut i benestar:

1. Descansa tot el que necessitis

2. Beu aigua en abundància.

3. Pren antitèrmics o els medicaments recomanats pels professionals.

4. Si et trobes malament, truca al 061.

5. Mantén el contacte amb amics i familiars per telèfon, vídeo i/o en línia.

6. Agafa't passatemps llibres o coses que t'interessin per distreure't.

7. Fes exercici regular dins l'habitació si t'és possible.