Tancament de bars, restaurants i locals d'oci

14.03.2020 | 13:03

A última hora de la nit d'ahir divendres, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar l'ordre de tancament, a partir de la mateixa mitja nit, de bars, restaurants i cafeteries, amb l'excepció d'aquelles que estiguin en un establiment hoteler o en centres sanitaris. També es va ordenar el tancament d'establiments de joc com a salons recreatius, casinos o bingos, així com parcs d'atraccions i pistes d'esquí.

D'altra banda, el Govern ha ordenat la suspensió de les vetlles de morts pel coronavirus en tanatoris públics i privats. De moment no hi ha restriccions en el transport públic, si bé els operadors hauran de vigilar que hi hagi la separació adequada entre usuaris en metro i autobusos. Si en uns dies no s'ha aconseguit reduir en un terç els usuaris del transport públic, es prendran mesures addicionals com regular els accessos o suprimir títols de transport públic.

El departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va confirmar ahir 190 nous casos positius de coronavirus amb els que se situa la xifra de malalts al Principal en 509 persones. Del total de contagis, 58 són professionals de la medicina, 35 romanen en estat greu i sis han mort.