Queda garantit l'àpat per a 1.850 escolars becats

La crisi del coronavirus

14.03.2020 | 04:00

La situació per la crisi sanitària és tan complexa i volàtil que fa que les mesures canvien de manera molt ràpida. Això va passar, per exemple, ahir, amb l'ordre de tancar tots els centres educatius. Primer es va dir a partir de dilluns i després es va avançar al divendres (avui). La instrucció de la Generalitat ha tingut repercussions immediates com és el d'assegurar l'àpat als nens i nenes que tenen la beca del servei de menjador escolar finançada al cent per cent. L'alcalde Jordi Ballart va dir ahir al migdia que aquest àpat està garantit cada dia que les escoles estiguin tancades. "Estem treballant amb l'empresa Serhs i amb el Consell Comarcal per veure com implementem el sistema per fer la distribució". Ballart també va afegir que també es garanteix el berenar als nens i nenes que estan becats i que formen part del programa d'esplais diaris. Un altre dels efectes del tancament d'escoles és també què passarà amb el rebut del servei del menjador d'aquests dies que no hi ha classe. L'alcalde va dir que les famílies estiguin tranquil·les perquè els dies que no hi ha servei no es cobrarà cap import. Ballart també va explicar que garanteix l'àpat del migdia per aquelles persones de més edat que dinen als casals de la gent gran, la majoria de la Generalitat. L'Ajuntament garanteix el mateix per la gent gran del Casal Anna Murià que és municipal.