Quatre anys de presó per a una lladre enxampada per la víctima a casa seva

Javier Llamas

14.03.2020 | 04:00

Va apel·lar, però no ha tingut èxit: quatre anys de presó. Quatre anys entre reixes per a la dona acusada de robar en un pis de Sant Pere Nord, on va ser enxampada a la sortida per la propietària. Aquelles coses que portava eren seves. I la lladre es va posar en guàrdia i, tossuda, va assegurar que no,...